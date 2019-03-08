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Перед новым перемирием на Донбассе ранены пять украинских военных

Перед новым перемирием на Донбассе ранены пять украинских военных
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В четверг, 7 марта, российские оккупационные войска совершили 18 обстрелов по позициям украинских войск на Донбассе. Они активно применяли артиллерийские системы калибра 152 мм и минометы калибров 120 мм и 82 мм.

В результате обстрелов пять украинских военных были ранены, говорится в сводке штаба ООС.

Подконтрольные России незаконные вооруженные формирования вели стрельбу в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Пески, Крымское, хутора Вольный, Новотошковское, Айдар, Троицкое, Новозвановка, Екатериновка, Зайцево, Новолуганское.

С полуночи, когда началось новое перемирие, обстрелов позиций украинских войск не было.

Напомним, 6 марта на Донбассе было 9 обстрелов. Пострадавших среди военнослужащих не было.

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