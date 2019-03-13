У Рады прошел митинг за отмену прописки
У Рады прошел митинг за отмену прописки
Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко
Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получил должность в СНБО (обновлено)
Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получил должность в СНБО (обновлено)
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
ГлавнаяПолитика

Тимошенко: АПК Украины можно поднять за три года

Сырьевая экономика должна стать экономикой развития, говорит политик.

Тимошенко: АПК Украины можно поднять за три года
Фото: ba.org.ua

Смена устаревшей непригодной для современного мира сырьевой экономики на экономику инновационного развития позволит поднять всю страну, считает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Сегодня она встретилась с жителями Деснянского района Киева.

По мнению политика, пора Украине перестать быть сырьевым придатком Европы. Именно в экспорте переработанной продукции будущее украинского АПК, убеждена она.

Юлия Тимошенко отметила, что Украина поставляет миру миллионы тонн зерна, но аграрии ничего из этого не получают.

«Мы засыпаем мир нашим зерном, сбиваем на него цены, и наши аграрии не получают ничего. Другие страны, покупают наше зерно, производят из него корма, муку, макаронные изделия и торгуют готовой продукцией в мире. Они все делают на нашем сырье, но мы получаем с нашей земли - 0, а мир - триллионы доходов», - пояснила кандидат в президенты.

Власть должна будет способствовать тому, чтобы наши аграрии перерабатывать сырье в готовую продукцию.

"Новый курс Украины будет предусматривать возможность аграриям взять долгосрочные кредиты под 3% годовых, а не под 22-25%, как сейчас, правильную налоговую систему - введение единого налога на гектар земли (остальные налогов убирается), систему поддержки и дотаций", - говорит Тимошенко.

«Мы за 3 года будем иметь не 18 млрд евро, а 180 млрд от торговли готовой продукции - это 2 ВВП страны и только из одной отрасли», - отметила председатель партии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также