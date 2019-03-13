Тимошенко: АПК Украины можно поднять за три года

Смена устаревшей непригодной для современного мира сырьевой экономики на экономику инновационного развития позволит поднять всю страну, считает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Сегодня она встретилась с жителями Деснянского района Киева.

По мнению политика, пора Украине перестать быть сырьевым придатком Европы. Именно в экспорте переработанной продукции будущее украинского АПК, убеждена она.

Юлия Тимошенко отметила, что Украина поставляет миру миллионы тонн зерна, но аграрии ничего из этого не получают.

«Мы засыпаем мир нашим зерном, сбиваем на него цены, и наши аграрии не получают ничего. Другие страны, покупают наше зерно, производят из него корма, муку, макаронные изделия и торгуют готовой продукцией в мире. Они все делают на нашем сырье, но мы получаем с нашей земли - 0, а мир - триллионы доходов», - пояснила кандидат в президенты.

Власть должна будет способствовать тому, чтобы наши аграрии перерабатывать сырье в готовую продукцию.

"Новый курс Украины будет предусматривать возможность аграриям взять долгосрочные кредиты под 3% годовых, а не под 22-25%, как сейчас, правильную налоговую систему - введение единого налога на гектар земли (остальные налогов убирается), систему поддержки и дотаций", - говорит Тимошенко.

«Мы за 3 года будем иметь не 18 млрд евро, а 180 млрд от торговли готовой продукции - это 2 ВВП страны и только из одной отрасли», - отметила председатель партии.