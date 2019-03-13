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Холодницкий отстранил старшего прокурора САП из-за провала в деле оборонпрома

Обнародованные журналистами сведения расследует ВСК.

Холодницкий отстранил старшего прокурора САП из-за провала в деле оборонпрома
Фото: Макс Левин

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отстранил старшего прокурора САП по делу о схемах в оборонной сфере.

Об этом он заявил на заседании ВСК Верховной Рады для проведения расследования сведений по фактам хищения в ВСУ и подрыва обороноспособности государства в период 2004-2017 гг., сообщает Укринформ.

"Я не дам на спуск эти материалы. Я принял решение отстранить старшего прокурора группы прокуроров от проведения процессуального руководства из-за фактически провала в процессуальном руководстве в этом производстве", - сказал Холодницкий.

Напомним, в финальной части журналистского расследования программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" указано, что фигуранты оборонного скандала, связанного с компанией "Оптимумспецдеталь" ("Оптима"), годами "договаривались" с Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины, военной прокуратурой и даже Национальным антикоррупционным бюро.

Ранее, 25 февраля, в программе "Наши деньги" была обнародована информация о "многолетней схеме вымывания сотен миллионов гривен" из украинского оборонного комплекса.

По результатам заседание 6 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил провести аудит и ревизию деятельности "Укроборонпрома".

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