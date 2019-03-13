Следующее заседание Контактной группы по Донбассу запланировано на 27 марта

Сегодня в Минске прошло заседание ТКГ.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано на 27 марта.

Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик после заседании группы в Минске, передает БЕЛТА.

По его словам, экономическая рабочая группа на сегодняшнем заседании рассмотрела актуальные вопросы водоснабжения в Донецкой и Луганской областях, включая необходимые ремонтные работы и соблюдение графика аудита компании "Вода Донбасса". Обсуждалась также тема выплат пенсии жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Также спецпредставитель ОБСЕ сообщил, что гуманитарной подгруппой ТКГ обсуждались вопросы, связанные с обменом удерживаемыми.

"Списки обсуждаются, уточняется положение тех, кто находится в этих списках. Это очень детальная работа, и эта работа идет", - цитирует Сайдика Интерфакс-Украина.

Кроме того, подгруппа затронула тему улучшения условий пересечения линии соприкосновения.

В данной связи Мартин Сайдик выразил свою неудовлетворенность темпами реконструкции пункта пропуска у пгт Станица Луганская.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине назвал неудовлетворительными результаты перемирия, приуроченного к 8 марта, и призвал стороны конфликта на Донбассе к устойчивому перемирию.