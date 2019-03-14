Президент Порошенко сегодня посетит Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко сегодня посетит Донбасс. Об этом он заявил на выступлении в Киеве по случаю Дня добровольца.

Колишні добровольчі підрозділи тепер інтегровані до лав Збройних Сил або Національної гвардії. Вони добре підготовлені, вишколені та оснащені. Зараз лечу на фронт, щоб відвідати наших добровольців. — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 березня 2019 р.

Президент отметил, что за пять лет существенно возросла боеспособность украинской армии. По его словам, "не проходит недели без сообщений о получении нового оружия".

"Бывшие добровольческие подразделения теперь интегрированы в ряды Вооруженных сил или Национальной гвардии. Они хорошо подготовлены, вышколенные и оснащены. Сейчас лечу на фронт, чтобы посетить наших добровольцев", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко назвал сроки проведения аудита "Укроборонпрома" после выхода журналистского расследования о хищениях и коррупции в оборонном секторе. По его словам, аудит "Укроборонпрома" и предприятий-участников концерна будет проведен до конца года. На прошлой неделе он также призвал Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.