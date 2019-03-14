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Президент Порошенко сегодня посетит Донбасс

Глава государства отметил, что добровольческие подразделения интегрированы в ряды регулярной армии.

Президент Украины Петр Порошенко сегодня посетит Донбасс. Об этом он заявил на выступлении в Киеве по случаю Дня добровольца.

Президент отметил, что за пять лет существенно возросла боеспособность украинской армии. По его словам, "не проходит недели без сообщений о получении нового оружия".

"Бывшие добровольческие подразделения теперь интегрированы в ряды Вооруженных сил или Национальной гвардии. Они хорошо подготовлены, вышколенные и оснащены. Сейчас лечу на фронт, чтобы посетить наших добровольцев", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко назвал сроки проведения аудита "Укроборонпрома" после выхода журналистского расследования о хищениях и коррупции в оборонном секторе. По его словам, аудит "Укроборонпрома" и предприятий-участников концерна будет проведен до конца года. На прошлой неделе он также призвал Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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