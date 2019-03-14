Чествование лауреатов 23-й программы "Человек года-2018"

12 марта в одном из самых популярных и респектабельных ресторанов столицы « Almondo » состоялся прием в честь Лауреатов 23- й общенациональной программы «Человек года-2018». Это событие традиционно является своеобразным «pre-party» ежегодной торжественной церемонии.

Все лауреаты в национальных номинациях программы – личности, которые по достоинству признаны лучшими в различных сферах профессиональной деятельности за прошедший год.

В ходе чествования, в непринужденной и праздничной обстановке лауреатам были вручены Почетные дипломы – высокий знак отличия за их незаурядные достижения.

Сегодня Программа «Человек года» – важнейшее явление общественной жизни, способствующее формированию новейшей элиты страны.

Имена победителей в каждой из 17-ти национальных номинаций, а также имена обладателей Международных и Специальных премий будут объявлены в Национальной опере Украины 23 марта 201 8 года во время 23-й церемонии вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018».

Абраменко Александр

Гаев Вадим

Гребинский Леонид

Киктенко Александр

Козицкий Максим

Коренной Александр

Орловская Светлана

Дарья Плахтий

Алина Скоморохова

Сергей Тарасов