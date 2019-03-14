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Чествование лауреатов 23-й программы "Человек года-2018" Пресс-релиз

12 марта в одном из самых популярных и респектабельных ресторанов столицы «Almondo» состоялся прием в честь Лауреатов 23- й общенациональной программы «Человек года-2018». Это событие традиционно является своеобразным «pre-party» ежегодной торжественной церемонии.

Все лауреаты в национальных номинациях программы – личности, которые по достоинству признаны лучшими в различных сферах профессиональной деятельности за прошедший год.

В ходе чествования, в непринужденной и праздничной обстановке лауреатам были вручены Почетные дипломы – высокий знак отличия за их незаурядные достижения.

Сегодня Программа «Человек года» – важнейшее явление общественной жизни, способствующее формированию новейшей элиты страны. 

Имена победителей в каждой из 17-ти национальных номинаций, а также имена обладателей Международных и Специальных премий будут объявлены в Национальной опере Украины 23 марта 201 8 года во время 23-й церемонии вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018».

Абраменко Александр
Абраменко Александр

Гаев Вадим
Гаев Вадим

Гребинский Леонид
Гребинский Леонид

Киктенко Александр
Киктенко Александр

Козицкий Максим
Козицкий Максим

Коренной Александр
Коренной Александр

Орловская Светлана
Орловская Светлана

Дарья Плахтий
Дарья Плахтий

Алина Скоморохова
Алина Скоморохова

Сергей Тарасов
Сергей Тарасов

Руслан Требушкин
Руслан Требушкин

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