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"Киевводоканал" запустил мобильное приложение

С его помощью можно будет заказывать проверку счетчиков, оплачивать услуги и передавать показания.

"Киевводоканал" запустил мобильное приложение
Фото: beztabu.net

«Киевводоканал» запустил бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно заказать услугу опломбирования и поверки счетчиков, оплачивать услуги, передавать показания и т.д. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

 На данный момент приложение работает в тестовом режиме и будет совершенствоваться для удобства потребителей.

В компании убеждены, что с помощью приложения осуществлять все операции, связанные с контролем потребления воды и оплаты услуг будет быстрее и удобнее.

Скачать приложение можно в App Store или Google Play‎.

Напомним, в мае этого года в КГГА презентовали мобильное приложение Kyiv Smart City. Сервис объединяет электронные услуги, которыми могут пользоваться киевляне, и предусматривает создание новых.

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