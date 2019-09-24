"Киевводоканал" запустил мобильное приложение

С его помощью можно будет заказывать проверку счетчиков, оплачивать услуги и передавать показания.

«Киевводоканал» запустил бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно заказать услугу опломбирования и поверки счетчиков, оплачивать услуги, передавать показания и т.д. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На данный момент приложение работает в тестовом режиме и будет совершенствоваться для удобства потребителей.

В компании убеждены, что с помощью приложения осуществлять все операции, связанные с контролем потребления воды и оплаты услуг будет быстрее и удобнее.

Скачать приложение можно в App Store или Google Play‎.

Напомним, в мае этого года в КГГА презентовали мобильное приложение Kyiv Smart City. Сервис объединяет электронные услуги, которыми могут пользоваться киевляне, и предусматривает создание новых.