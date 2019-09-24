Со следующей недели планируется открыть такой зал ожидания в Киеве.

Депутатская комната на вокзале в Киеве

Депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих. Вскоре аналогичные помещения появятся в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре.

Об этом сообщил в фейсбуке глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"УЗ завершает работы по переоборудованию депутатской комнаты на Центральном железнодорожном вокзале станции "Киев-Пассажирский" в зал ожидания для военнослужащих. Со следующей недели планируется открыть зал для посетителей", - написал он.

"Для нас это очень важный вопрос. Мы кардинально меняем концепцию волонтерских пунктов для украинских защитников", - добавил глава УЗ.

Он также сообщил, что залы для военнослужащих обустраивают всем необходимым для комфортного пребывания - диванами, телевизором, стиральной машиной, WI-FI и камерами хранения. Также в них будет обустроена библиотека.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Напомним, в начале года КГГА и "Укрзализныця" пообещали сделать центральный ж/д вокзал современным и комфортным.