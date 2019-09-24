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Число обстрелов на Донбассе увеличилось до 24

Боевики четыре раза обстреляли участок разведения войск в районе Богдановки.

Число обстрелов на Донбассе увеличилось до 24
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"23 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в утренней свеодке.

Боевики четыре раза обстреливали участок разведения войск №3 в районе Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" произошло 13 обстрелов: четыре раза неподалеку Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета, около Талаковки, Новогнатовки, Красногоровки - из стрелкового оружия.

В районе ответственностигруппировки "Север" боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ: трижды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, по два раза неподалеку Попасной и Новолуганского и один раз вблизи Орехово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды неподалеку Майского и один раз около Зайцево - из стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики дважды открывали огонь - возле Красногоровки из стрелкового оружия, а также неподалеку Майского - из стрелкового оружия.

Напомним, Министр обороны Андрей Загороднюк ранее рассказал, что Генштаб ВСУ разрабатывает план разведения сил и средств на линии разграничения.

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