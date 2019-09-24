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На территории столичного Павловского сквера хотят построить очередную высотку

Этот участок находится в пределах памятника истории местного значения "Обсерваторная горка".

На территории столичного Павловского сквера хотят построить очередную высотку
Павловский сквер
Фото: glavred.info

На территории столичного Павловского сквера, который находится на  ул.Гоголевской в Шевченковском районе хотят построить жилой дом высшей категории строительства, то есть свыше ста метров. Об этом сообщает издание "Наші гроші".

Отмечается, что Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины в августе выдала советующее разрешение на строительство дома на ул. Гоголевская, 32-В.

В 1999 году авиакомпания «Вита» стала владельцем нежилого помещения на Гоголевской, в 2003 году компания на 25 лет арендовала участок площадью 0,22 га по тому же адресу. Данный участок находится в пределах памятника истории местного значения «Обсерваторная горка».

Издание сообщает, что в октябре 2015 года Киевсовет запретил авиакомпании застраивать участок на ул. Гоголевская, 32-В до выполнения требований для строительства, в частности, нужно было получить в КГГА новые градостроительные условия и ограничения.

Депутатка Киевского горсовета Шевченковского района Ольга Балицкая отметила, что владеет информацией от Департамента архитектуры о том, что новые условия застройщик не получал. Исходя из этого, она обратилась в ГАСК с требованием остановить строительные работы и провести проверку.

Напомним, вчера, 23 сентября Суд отменил предписание, которое останавливало работы застройщика Протасова Яра в Киеве.

Главный инспектор строительного надзора столичной ГАСК установил, что проектная документация по строительству «жилищно-офисно-торгового комплекса с гостиницей и паркингом» на ул. Николая Амосова разработана с нарушением требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил и с отклонением от исходных данных. Несмотря на это, его решение было обжаловано, а  16 сентября ОАСК удовлетворил его. 

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