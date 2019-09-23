Суд отменил предписание, которое останавливало работы застройщика Протасова Яра

Суд признал противоправными и отменил предписания о приостановлении подготовительных и строительных работ на ул. Николая Амосова, которые Департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции Киева выдал застройщикам Протасова Яра. Об этом свидетельствует решение киевского Окружного суда 16 сентября.

Предписание было выдано ООО «Дайтона Групп», ООО «Строительная компания «Индбуд» и ООО «Архитектурное Бюро «Аллюр» 8 мая этого года.

Главный инспектор строительного надзора столичной ГАСК установил, что проектная документация по строительству «жилищно-офисно-торгового комплекса с гостиницей и паркингом» на ул. Николая Амосова разработана с нарушением требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил и с отклонением от исходных данных.

Издание «Наши гроши» сообщает, что в проекте застройки:

не выдержана предельно допустимая высота объекта: в градостроительных условиях - 73,5 м, а в проектной документации - 99 м;

не обеспечены нормативные места в общеобразовательных учебных заведениях;

не представлено согласование проектных решений от Минкультуры, КП «Специализированного управления противооползневых подземных работ», КП «Киевавтодор»;

не представлено согласование по высотности с Госавиаслужбой.

Инспектор составил предписание об устранении указанных нарушений и остановил все работы на объекте. Кроме того, фирму «Аллюр», которая занималась проектной документацией, оштрафовали на 173 тыс грн.

Данные предписания были обжалованы. А 16 сентября ОАСК удовлетворил обжалование.

Судья Виталий Амельохин назвал отсутствующим факт нарушения высотности комплекса, ссылаясь на Заключение экспертного строительно-технического исследования от ООО «Киевский независимый судебно-экспертное учреждение». Кроме того, суд сослался на согласование Минрегиона отклонений от нормативов и научный отчет ГУ «Институт общественного здоровья им. А.Н. Марзеева» на соответствие требованиям санитарного законодательства.

Про необеспечение мест в общеобразовательных учебных заведениях, суд отметил, я радо уже построено две школы, этот факт засчитывается застройщику как выпоненое требование.

Напомним, конфликт с застройщиком "Дайтона груп" начался в начале мая 2019 года с драки, поскольку о строительстве узнали, когда на участке зеленых насаждений поставили бетонный забор. Нанятые застройщиком "титушки" забрасывали митингующих камнями, а те пытались снести незаконный забор. 3 мая КМДА рекомендовала застройщику остановить все действия до проверки законности строительства. 4 мая произошла очередная потасовка. 10 мая ГАСИ вынесла предписание о прекращении всех работ до проверки законности стройки. 14 мая частично снесли забор вокруг строительной площадки. Однако, как выяснилось, застройщик оспорил решение в суде.

Инициативная группа считает, что строительство не может быть законным, поскольку участок находится в границах зоны охраняемого ландшафта, где строительство, которое угрожает ущербу этому ландшафту, запрещено, а строительство новых жилых районов ограничено. Активисты считают, что выданные застройщику разрешения получены незаконно.