Семейная пара наняла вербовщиков, которые искали людей в уязвимом состоянии и без места жительства на вокзалах.

В Киеве встанут перед судом 12 участников группировки, которая несколько лет удерживала в рабстве около сотни человек, принуждая их к тяжелому труду в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

Фото: facebook/Киев Оперативный

Предварительное расследование установило, что заказчиками «живого товара» оказалась семейная пара: гражданин Грузии и гражданка Украины - владельцы сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Одесской области.

Фото: facebook/Киев Оперативный

Пара наняла специальных вербовщиков, которые в течение 2015-2018 годов подыскивали на вокзалах Киева, Одессы, Николаева и других городов людей, находящихся в уязвимом состоянии и не имеющих постоянного места жительства.

Фото: facebook/Киев Оперативный

Злоумышленники предлагали им работу под Киевом с зарплатой от 200 до 500 гривен в день, бесплатное жилье и питание. Вместо этого, завербованных людей доставляли в Одесскую область, где по приезду у них отбирали паспорта и мобильные телефоны. Затем их поселяли в барак, где в каждой комнате в нечеловеческих условиях проживали до 15-20 человек, как мужчин, так и женщин.

Фото: facebook/Киев Оперативный

Пострадавшие постоянно подвергались физическому и психологическому насилию со стороны охранников этих бараков. Людей, которые отказывались работать или пытались убежать, жестко били в присутствии других работников для недопущения таких инцидентов в дальнейшем.

Фото: facebook/Киев Оперативный

По результатам оперативных следствий, членов преступной группировки задержали. Во время досудебного расследования было установлено 82 потерпевших лица.На данный момент в уголовном производстве потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму более 2,3 млн гривен.

На имущество злоумышленников (12 автомобилей и миллион гривен) наложен арест, для возможности применения конфискации, как меры наказания и возмещения причиненного потерпевшим вреда в случае вынесения обвинительного приговора.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в июне этого года полиция Донецкой области разоблачила сеть фальшивых реабилитационных центров, в которых в трудовом рабстве удерживали более 100 человек с наркотической и алкогольной зависимостью.

Злоумышленники обещали бесплатно избавить от наркотической и алкогольной зависимости. На самом деле "реабилитация" заключалась в тяжелом труде: на строительстве, разгрузке, земельных работах. К тем, кто отказывался, применяли меры физического воздействия.