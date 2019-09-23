В Житомирской области из-за столкновения грузовика и автобуса погибло девять человек

Чтобы достать тела погибших и пострадавших, ГосЧС привлекли 9 человек и 2 единицы техники.

В Житомирской области возле села Пилиповичи грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате этого ДТП погибло 9 человек, 11 пострадавших госпитализировано. Об этом говорится в сообщении ГосЧС.

"22 сентября в 23 ч. 26 мин. в ГСЧС поступила информация, что в Новоград-Волынском районе вблизи с.Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. Вследствие ДТП погибли 9 человек и 11 госпитализированы", - сказано в сообщении.

Кроме того, чтобы достать тела погибших и пострадавших, от ГосЧС привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

В сообщении Нацполиции житомирской области сообщается, что в результате ДТП травмировано 10 человек, сам инцидент произошел на 250 км автодороги Киев – Чоп.

55-летний водитель полуприцепа "DAF" с цистерной, направляясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщения "Житомир-Яремча", который стоял на обочине дороги, поскольку 66-летний водитель автобуса остановился, чтобы заменить колесо. На момент ДТП часть пассажиров автобуса находилась на обочине дороги.

Нацполиция сообщает, что водителя грузовика и еще 9 пассажиров автобуса, возрастом от 42 до 71 года госпитализировано в Новоград-Волынской больнице.

Фото: zt.npu.gov.ua

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Зафиксированы все обстоятельства происшествия.

Напомним, 21 сентября под Одессой между селами Новая Долина и Прилиманское состоялось смертельное ДТП с участием маршрутки Мерседес "Спринтер" и грузовика DAF. В результате этого, девять пассажиров маршрутки погибли.