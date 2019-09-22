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Задержан виновник смертельного ДТП под Одессой

В результате аварии погибли девять людей, четверо попали в больницу.

Фото: https://uc.od.ua/

Правоохранители установили, что виновником ДТП под Одессой, в результате которого погибли девять человек, был водитель грузовика. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что пострадавших в результате аварии не трое, а четверо, среди них - водитель грузовика.

Местное издание "Думская" пишет, что сегодня в себя пришла пострадавшая из самыми тяжелыми травмами - 30-летняя жительница Черноморская. У нее переломы рук и ног, травмы головы, грудной клетки и живота. Сейчас она в реанимации городской больницы №11.

Напомним, 21 сентября, под Одессой столкнулись маршрутка и бензовоз DAF. Девять людей погибли на месте.

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