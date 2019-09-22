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Возле заброшенной шахты в Луганской области обнаружили схрон с боеприпасами

Раньше там находился пункт дислокации террористов из "Всевеликого войска донского".

Фото: https://www.npu.gov.ua

В Луганской области правоохранители изъяли схрон с боеприпасами. Об этом сообщили в Нацполиции области в воскресенье, 22 сентября.

Ящик с оружием обнаружили при обследовании территории вокруг заброшенной шахты в Приволье.

"С места происшествия изъяты два гранатомета, минометную мину 82 мм, два капсюля детонатора, две главные части выстрела ПГ-7, часть выстрела РПГ-7, тридцать подрывников мины МП255, шесть гранат, четыре запала и около 1500 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

В месте, где нашли боеприпасы, ранее находился пункт дислокации незаконного вооруженного формирования "всевеликого войска донского" так называемой "ЛНР", отмечают в полиции.

Правоохранители устанавливают владельца изъятого оружия.

Напомним, ранее полиция Киева задержала иностранца с оружием и взрывчаткой. Мужчина пытался сбежать, его догнали в Броварах.

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