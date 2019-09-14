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Пристайко: выборов "под дулами автоматов" на Донбассе не будет

Выборы состоятся на основании украинского законодательства.

Пристайко: выборов "под дулами автоматов" на Донбассе не будет
Вадим Пристайко
Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии LB.ua объяснил свое заявление о проведении выборов на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. 

"Идеальная ситуация, когда на всей нашей территории одновременно проводятся выборы в соответствии с украинским законодательством. Это то, что я сказал дословно вчера. Все эти комментарии про "под дулами автоматов" - это уже люди придумывают ", - сказал министр.

По его словам, проведение выборов на оккупированной части Донбасса станет возможным только после создания условий безопасности и вывода войск.

Пристайко также добавил, что хотел бы, чтобы выборы состоялись.

Напомним, вчера глава МИД заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года. При этом, по неофициальной информации, рассматривается возможность их проведения в апреле 2020 года.

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