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Зеленский назначил нового главу Днепропетровской ОГА

Жена губернатора - гражданка России.

Зеленский назначил нового главу Днепропетровской ОГА
Фото: НАШ

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Днепропетровской областной госадминистрации Александра Бондаренко.

Указ №694/2019 о назначении Бондаренко был подписан 13 сентября. Президент Украины представил его в субботу, 14 сентября, во время визита в Днепр.

"Хочу сегодня представить нового главу государственной областной администрации - очень молодой человек, Александр Бондаренко", - сказал он.

По словам Зеленского, Бондаренко определили "испытательный срок" до Нового года.

Из декларации нового губернатора известно, что зарегистрирован он в Харькове, но фактически проживает в Киеве. Его супруга Регина имеет российское гражданство.

На Бондаренко записаны две квартиры – в Харькове и Киеве. Также в декларации указан автомобиль Mazda 6 2016 года выпуска.

В последнее время Александр Бондаренко занимался бизнесом и руководил несколькими фирмами, доходы от которых отобразил в своей электронной декларации. Две фирмы занимались консультированием в вопросах торговли и в сфере IT. Еще две фирмы – торговые.

На своем счету в банке новый губернатор хранит 165 тыс гривен, 59 тыс. евро и 66 тыс. долларов, еще 50 тыс. долларов он хранит наличными.

Напомним, что в 2015-2019 годах Днепропетровскую область возглавлял Валентин Резниченко. После его увольнения в июне 2019 года временно исполняющим обязанности стал Дмитрий Матура.

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