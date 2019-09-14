Фото: https://www.president.gov.ua

В субботу, 14 сентября, на киевском стадионе "Пионер" началась вторая часть финального отбора участников на "Игры непокоренных", которые состоятся в Гааге в 2020 году. Соревнования открыл президент Владимир Зеленский. Об этом говорится на сайте главы государства.

"Мне кажется, британская королевская семья выбрала очень точное определение - "непокоренные". С непокоренных рождается нация. Нашей задачей является ценить каждого из вас. Знать каждого из вас в лицо и понимать ваши потребности", - сказал Зеленский во время выступления.

В соревнованиях принимают участие около 200 украинских военнослужащих, которые получили ранения, заболели или были травмированы, выполняя свои служебные обязанности в зоне боевых действий.

По результатам отбора будет сформирована сборная Украины.

Фото: https://www.president.gov.ua

Фото: https://www.president.gov.ua

Фото: https://www.president.gov.ua

Напомним, первую часть финального отбора провели в Киеве в июле.

Игры Непокоренных - это спортивные соревнования для бойцов, Которые получили травмы. Начатый в 2014 году британским принцем Гарри. Украинская сборная впервые приняла участие в играх Непокоренных в 2017 году в Торонто (Канада).