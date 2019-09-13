Регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от работы на 5 заседаний
Регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от работы на 5 заседаний
Первый бунт на корабле «слуг»
Первый бунт на корабле «слуг»
Церковный реванш депутата Новинского
Церковный реванш депутата Новинского
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Дочь Цемаха сообщила, что возвращается с отцом "домой"
Дочь Цемаха сообщила, что возвращается с отцом "домой"
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
ГлавнаяСпорт

Депутату парламента пришлось отказаться от финала Бриллиантовой лиги из-за депутатской присяги

Ольга Саладуха отказалась от поездки в Цюрих.

Депутату парламента пришлось отказаться от финала Бриллиантовой лиги из-за депутатской присяги
Ольга Саладуха
Фото: glavcom.ua

Чемпионка мира-2011 и чемпионка Европы-2010 Ольга Саладуха, специализирующая в прыжках в длину и тройном прыжке, и которая прошла в Верховную Раду от партии "Слуга Народа", рассказала, как ей удается совмещать работу в парламенте и спорт.

"Сейчас для меня все это еще непривычно. Чувствую себя спортсменкой, комфортнее мне именно в спортивной среде. Можно сказать, пока я мысленно перестраиваюсь, - цитирует Саладуху Glavcom.ua.

При этом Саладуха отметила, что пропустила финал Бриллиантовой лиги из-за того, что в этот же день проходила присяга народного депутата.

"Я туда отобралась, но стартовать 29 августа в Цюрихе не смогла, ибо в этот день проходила присяга народного депутата. Пропустить такое события не могла. Пришлось выбирать.

Также отказалась от матчевой встречи Европа-США, которая состоялась 9-10 сентября в Минске", - уточнила спортивный нардеп.

Добавим, что Ольга возглавила подкомитет парламента по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также