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Рада проголосовала в первом чтении за ограничение количества депутатских запросов

На пленарной неделе депутат сможет подавать не больше двух запросов.

Рада проголосовала в первом чтении за ограничение количества депутатских запросов
Фото: Анна Стешенко

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект № 1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов". Законопроект поддержали 244 народных депутата.

Документ устанавливает, что на одной пленарной неделе народный депутат может внести не более двух депутатских запросов. Тексты депутатских запросов к президенту Украины или к органам и должностным лицам, а также тексты ответов на них должны быть обнародованы на сайте Верховной рады в течение 5 рабочих дней.

Напомним, ранее комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР рекомендовал Раде лишать нардепов денег за прогулы, на повестке дня в ближайшее время будет также законопроект об императивном мандате, позволяющем лишать мандада депутатов (в том числе мажоритарщиков), которые "не соответствуют" требованиям партии.

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Источник: "Украинские новости"
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