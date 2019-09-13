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Порошенко прибыл на допрос в ГБР

В бюро запланированы еще три допроса экс-президента.

Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко пришел в пятницу утром на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщила пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова, пишет "Интерфакс-Украина".

"Порошенко пришел на допрос", - сказала Иванова. При этом она не уточнила, в рамках какого уголовного производства проводятся следственные действия.

ГБР вызвало Порошенко на допрос 13, 18, 27 сентября и 3 октября. Ранее Порошенко трижды не являлся на допрос, так как находился на пленарных заседаниях Верховной Рады.

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