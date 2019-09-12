ГБР проводит обыск в "Укроборонпроме" и на предприятиях-спецэкспортерах

Сотрудники Государственного бюро расследований проводит обыски на концерне "Укробронпром", а также на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав.

Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

"Все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц Правления Национального банка Украины в 2016 году", - пояснил Труба.

"Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу - изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны "Укроборонпрома" пока нет", - добавил он.

Глава ГБР пообещал сообщить больше подробностей позже.

Напомним, накануне руководитель одного из предприятий "Укроборонпрома" попался на миллионной растрате.