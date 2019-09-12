Городская власть не видит угрозы здоровью киевлян в связи с задымленностью воздуха, - Пантелеев

"Ситуация не является критичной настолько, что нужно принимать особенные меры".

Задымленность воздуха, которую наблюдают киевляне в последние четыре дня, связана с пожарами вокруг Киева.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве рассказал заместитель киевского городского головы Петр Пантелеев, передает корреспондент LB.ua.

По словам Пантелеева, горят трава-сухостой и торфяники, также был пожар на несанкционированной свалке мусора.

"Погашен 71 пожар на площади 600 га", - сказал Пантелеев. Он также заверил, что пожар на свалке под Гнедином (Бориспольский район), был ликвидирован по состоянию на 11 сентября.

Заммэра также отметил, что городская власть мониторит состояние воздуха в столице и ситуация не является критичной настолько, что нужно принимать особенные меры.

"Решения о закрытии учебных заведений не принимается", - сказал Пантелеев.

По словам чиновника, для мониторинга ситуации с качеством воздуха в столице, КГГА пользуется данными замеров киевской геофизической обсерватории, а также передвижных пунктов Киевской службы спасения. Превышений показателей по продуктам горения зафиксировано не было. По его словам, были разовые превышения показателей по аммиаку, которые и могут давать неприятный запах.

Основные рекомендации чиновников сводятся к следующим: если вы чувствуете неприятный запах, нужно закрыть окна, сделать влажную уборку, меньше бывать на открытом воздухе.

Также начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованый отметил, что если ситуация с задымленностью воздуха будет меняться, то Администрация сформулирует совместную позицию с медиками.

Представители КГГА также упоминали, что используют для анализа ситуации данные замеров от районных лабораторных центров системы Минздрава (бывшие СЭС). Но в одном из таких центров на Левом берегу столицы LB.ua заверили, что плановые замеры воздуха выполняются ежемесячно и ежеквартально, и в сентябре внеплановых исследований качества воздуха не проводилось.