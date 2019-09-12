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Аэропорт "Киев" возобновил работу после ремонта

Аэропорт закрывался на 10 дней для ремонта взлетной полосы.

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского возобновил свою работу, после 10-ти дневного ремонта взлетной полосы. Об этом сообщается на фейсбуке аэропорта.

Фото: Yaroslav Kho
Фото: Yaroslav Kho
Фото: Yaroslav Kho

"Уже в 9.00, 12 сентября, то время когда терминалы оживут и наполнятся пассажирами. Время, когда на взлетную полосу будут садиться самолеты", - сказано в сообщении Жулян.

Пресс-служба аэропорта отметила, что за 10 дней, как и планировалось, на взлетной полосе реализовались все работы.

Напомним, 31 августа возле аэропорта "Киев" открыли памятник авиаконструктору Игорю Сикорскому, в честь которого назван аэропорт. Автор памятника - скульптор Владимир Журавель, известный по скульптурной композиции на Почтовой площади "Дети, которые запускают кораблики".

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