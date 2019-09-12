За сутки на Донбассе погибли двое военных, один получил тяжелое ранение

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, один получил тяжелое ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"11 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия… В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один получил тяжелое ранение", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 13 обстрелов: неподалеку Богдановки - из вооружения БМП; вблизи Невельского - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия; трижды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Песок - из снайперского оружия; вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; около Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; около Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" под обстрелами оказались населенные пункты Желобок, Зайцево, Луганское, Новолуганское, Новгородское.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня - обстреляли позиции ВСУ в районе Пищевика из станкового противотанкового гранатомета.

Напомним, в течение дня вторника боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.