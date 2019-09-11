В Раде поймали первого "кнопкодава"
В Раде поймали первого "кнопкодава"
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Зеленский в Офисе президента обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса
Зеленский в Офисе президента обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Лицемерие
Лицемерие
Колобов в конце августа прилетал в Украину
Колобов в конце августа прилетал в Украину
ГлавнаяОбществоВойна

С начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

О потерях среди ВСУ не сообщается.

С начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала текущих суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке..

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано три обстрела: неподалеку Богдановки по направлению Петровского - из вооружения БМП; вблизи Невельского по направлению Старомихайловки - из стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки по направлению Докучаевская - из стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" противник боевики дважды открывали огонь: неподалеку Желобка по направлению Сентяновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также в районе Зайцево - из гранатометов различных систем.

О потерях среди ВСУ не сообщается.

Напомним, во вторник, 10 сентября, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Шестеро военных получили ранения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также