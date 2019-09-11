С начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала текущих суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке..
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано три обстрела: неподалеку Богдановки по направлению Петровского - из вооружения БМП; вблизи Невельского по направлению Старомихайловки - из стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки по направлению Докучаевская - из стрелкового оружия.
В районе ответственности группировки "Север" противник боевики дважды открывали огонь: неподалеку Желобка по направлению Сентяновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также в районе Зайцево - из гранатометов различных систем.
О потерях среди ВСУ не сообщается.
Напомним, во вторник, 10 сентября, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Шестеро военных получили ранения.