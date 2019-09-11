Мифы и правда об «автогражданке»

Что - правда, а что - мифы среди распространенных убеждений о том, как работает система ОСАГО.

Несмотря на массовость ОСАГО, доступность информации об условиях страхования и получения выплат по таким договорам, даже среди продвинутых автовладельцев существует множество мифов об «автогражданке». Эти заблуждения мешают самим же автовладельцам получать надежную страховую защиту и отстаивать свои права в тех случаях, где это необходимо.

ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) - один из самых распространенных страховых продуктов. В прошлом 2018 году в Украине заключено более 7,7 млн. договоров.

Фото: www.capital.ua/Алексей Солодунов

Миф 1. «Полис ОСАГО – это защита для других водителей, а не для меня»

В случае если у водителя нет полиса ОСАГО, и он стал виновником ДТП – МТСБУ из своих гарантийных фондов выплатит пострадавшему компенсацию ущерба. После этого Бюро обязательно предъявляет виновнику регрессное требование, и он вынужден будет компенсировать всю сумму причиненного пострадавшему ущерба плюс затраты на экспертизы, суды и пр. Ежегодно Бюро взыскивает регрессы на десятки миллионов гривен. Если денег у виновника нет, накладывается взыскание на его имущество.

Если же автовладелец без полиса ОСАГО окажется пострадавшим в ДТП, есть целый ряд случаев, когда он не сможет получить компенсацию из фондов Бюро за ущерб своему автомобилю: если виновник скрылся с места аварии, или у виновника тоже нет полиса ОСАГО, или виновник относится к льготной категории граждан. В таком случае, пострадавшему без полиса ОСАГО придется «гоняться» за виновником ДТП, добиваться компенсации ущерба через суд. И разумеется, ему придется оплатить штраф за отсутствие действующего договора ОСАГО.

Миф 2. «Страховщики ОСАГО не платят пострадавшим»

Смотрим на цифры: за первое полугодие этого года страховщики выплатили по ОСАГО больше 1,2 млрд. грн. Сделано более 67 тыс. выплат. Количество выплат по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло больше чем на 8%, сумма – на 13%, и это при том, что количество договоров увеличилось всего на 3%.

МТСБУ сделало в первом полугодии 2019 г. почти 3,3 тыс. выплат из фондов Бюро (за незастрахованных водителей, льготников, компании-банкроты и компании, прекратившие выполнять свои обязательства) на сумму более 93 млн. грн.

Миф 3. «Страховщики очень долго платят, затягивают выплаты как могут»

Реальность: в целом по рынку сроки урегулирования соответствуют требованиям законодательства, и из года в год сроки сокращаются.

Средний срок урегулирования страховых случаев в ОСАГО по итогам второго квартала – 79 дней с момента ДТП, это на 10 дней меньше, чем за тот же период прошлого года. В срок до 90 дней с момента ДТП урегулируется 68% всех страховых случаев, в срок до 120 дней – 76,6%. Компании-лидеры по срокам урегулирования делают выплаты в весьма сжатые сроки: от 40 до 65 дней. Жалуются на затягивание сроков выплаты всего около 1% от всех пострадавших, получивших выплату по ОСАГО (показатели за 1 полугодие текущего года).

При нарушении сроков урегулирования страхового случая пострадавшему следует обратиться с официальной жалобой в МТСБУ или Нацкомфинуслуг, которые применят санкции к компании-нарушителю.

В новых редакциях закона «Об ОСАГО» запланировано ужесточение требований к страховщикам в части сроков урегулирования и штрафных санкций за их нарушение.

Совет автовладельцам, которые хотят быть уверенными в получении страхового возмещения в срок:

1. Страхуйтесь в компаниях, работающих в системе прямого урегулирования (когда выплату пострадавший получает не от компании виновника ДТП, а от «своего» страховщика). Средний срок урегулирования у таких страховщиков – всего 56 дней.

2. При выборе страховщика используйте информацию о показателях работы и оценках страховщиков («светофор»), регулярно публикуемую Бюро на своем сайте и на страницах в социальных сетях.

Миф 4. «Страховщики плохо работают, на них много жалоб»

Реальность: жалоб немного, всего около 1,5% от общего количества урегулированных страховых событий

За первое полугодие 2019 г. на работу страховщиков ОСАГО в МТСБУ поступило 1034 жалобы. В прошлом году за тот же период времени мы получили 1275 жалоб, т.е. их количество уменьшилось почти на 20%. Сильнее всего сократилось количество жалоб как раз на сроки урегулирования (с 1049 шт. до 707 шт.).

Как узнать, много ли жалоб на компанию?

1. Посмотреть ее оценки в графическом информере «светофор» http://www.mtsbu.ua/ua/assessment/. Лучше всего, когда у компании все показатели «зеленые».

2. Точное количество жалоб на страховщика и их уровень (отношение к количеству урегулированных им дел) можно посмотреть на сайте Бюро в разделе «Показатели деятельности страховщиков» http://www.mtsbu.ua/ua/statistics/Indicatorsofinsurers в соответствующих колонках таблицы

Миф 5. «Полис ОСАГО очень дорогой»

Реальность:

· Цена – субъективное понятие, ее восприятие зависит от множества разных факторов.

· Полис ОСАГО не может быть слишком дешевым, иначе качественная страховая защита будет недоступна

Средняя цена полиса ОСАГО в Украине приближается к 600 грн. (около 20 евро), что меньше (!) стоимости одной канистры бензина (20 л). Тарифы на ОСАГО устанавливаются государством, поскольку это обязательный вид страхования. Тарифные коэффициенты, влияющие на стоимость полиса, зависят от многих факторов: региона и т.д. Все они прописаны в специальном Положении, на основании которого страховые компании обязаны устанавливать цены. Каждый страховщик может лишь использовать значения отдельных коэффициентов в установленном «коридоре» при формировании цены на свои полисы.

С точки зрения экономики – размер страховой премии должен давать возможность обеспечить качественную и надежную страховую защиту пострадавшим. За последние годы мы не раз убеждались: демпингующие компании, продающие «самые дешевые полисы ОСАГО» не могут обеспечить пострадавшим ни нормальный сервис, ни своевременную выплату, у них просто на это нет средств.

Миф 6. «Выплаты зачастую не хватает на полный ремонт автомобиля»

Реальность: во многом это правда, но не потому что «страховщики плохие и не хотят платить».

Основная причина ситуации, что в некоторых случаях размер выплаты не покрывает полностью стоимость восстановительного ремонта автомобиля – в устаревших, требующих модернизации нормах закона «Об ОСАГО».

Согласно действующему законодательству, выплата делается за вычетом франшизы и с учетом износа автомобиля. Кроме того, есть лимит (максимальная сумма) выплат. С конца сентября она увеличивается на треть и будет оставлять 130 тыс. грн. за ущерб «железу» и 260 тыс. грн. за ущерб жизни и здоровью каждого потерпевшего.

Нормы о выплате без учета франшизы и износа, многократное повышение лимита выплат заложены в новую редакцию закона об ОСАГО, однако в течение трех лет Верховная Рада не смогла его принять.

Пока же варианты для получения полной суммы восстановительного ремонта следующие:

· Взыскать франшизу или сумму, превышающую лимиты выплаты, с виновника ДТП (в добровольном порядке или через суд)

· Заключить договор страхования каско. Преимуществом КАСКО также является то, что такой полис покрывает ряд рисков, которые не покрываются по ОСАГО (угон и другие противоправные действия, повреждения автомобиля вследствие стихийных бедствий или самовозгорания, ДТП без второго участника)

Также разумным решением будет заключить договор ДГО (добровольного страхования гражданской ответственности) на любую сумму свыше установленных лимитов по ОСАГО и обезопасить свои финансовые интересы на случай, если вы сами станете виновником ДТП.