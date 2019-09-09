Подолання рейдерства – виклик номер один для нової влади

Рейдерство – одна з головних проблем в Україні, яка перешкоджає нормальному розвитку бізнесу та інвестицій. На сьогодні будь-який державний реєстратор може переписати в реєстрі нерухомого майна чи реєстрі юросіб чиюсь квартиру, земельну ділянку, бізнес на іншу особу. При цьому система побудована таким чином, що такі дії є майже безконтрольними. Адже з 2016 року права реєстраторів отримали комунальні підприємства при органах місцевого самоврядування. Це призвело до появи так званих «реєстраторів – фунтів», коли рейдери корупційним шляхом отримували в Мін'юсті акредитацію реєстратора на підставних людей (які «продали» свій підпис та паспортні дані), потім відбирали в них ключі з електронним цифровим підписом, необхідними для роботи в реєстрі, за допомогою якого в подальшому здійснювали шахрайське переоформлення власності.

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При цьому виявити справжніх організаторів злочинних схем є завданням вкрай складним, особливо враховуючи «ефективність» роботи правоохоронних органів.

На жаль, однією з головних причин означеної проблеми стало те, що Міністерство юстиції, яке в силу закону повинно контролювати недопущення порушень у сфері реєстрації речових прав та бути гарантом захисту інституту права власності, - навпаки стало розсадником корупції та протягом останніх років повністю сприяло рейдерам.

Заходи щодо подолання рейдерства на державному рівні можна умовно поділити на дві групи. Перша група – глобальні системні зміни, такі як зміна концепції державного контролю за сферою реєстрації, удосконалення механізмів судового розгляду спорів про власність, збільшення ефективності роботи правоохоронних органів у розслідуванні фактів рейдерських захоплень, запровадження інституту персональної відповідальності посадових осіб за вчиненні порушення тощо. Ця робота потребує значного проміжку часу та може зайняти кілька років.

Друга група заходів - удосконалення роботи державних реєстрів на нерухомість та реєстру юридичних осіб та процедур нотаріальних дій, ліквідація прогалин, які уможливлюють шахрайські операції із власністю. Це так звані технічні запобіжники, уявна кнопка «стоп», яка вже зараз повинна зупинити процес масових рейдерських захоплень. Саме ці заходи потребують негайного втілення. Нижче наведений аналіз основних ініціатив, які обговорюються в експертних антирейдерських групах.

Попереднє сповіщення власників про те, що з їх нерухомістю чи бізнесом плануються реєстраційні дії.

Якщо майно вже переоформлене в реєстрі на інших осіб, то повернення права власності є дуже проблематичним і довгим процесом, який може зайняти кілька років. Весь цей час власник може бути позбавлений можливості користуватися майном, отримувати доходи тощо. Саме тому принципово необхідною є система, яка б передбачала обов’язкове попереднє інформування власника про те, що з його майном чи бізнесом планується відповідна операція. Це можна робити на електронну адресу, шляхом надсилання смс на мобільний або повідомлення через спеціальний мобільний додаток тощо. При цьому власник повинен мати можливість заблокувати операцію, надіславши реєстратору умовний сигнал «стоп», в результаті чого система на технічному рівні не пропустить таку операцію.

В якості додаткового ступеня захисту можна надати право власнику майна обрати процедуру, при якій операція в реєстрі буде можливою лише після її схвалення власником описаними вище засобами телекомунікації. Це особливо є актуальним для реєстру нерухомості.

Таке нововведення може призвести і до зловживань, наприклад, коли співвласник майна, бізнес-партнер або навіть боржник при продажі його майна в рамках виконавчого стягнення зможе у такий спосіб недобросовісно перешкодити відчуженню майна. Тому систему потрібно впроваджувати поступово та обережно, зберігаючи при цьому баланс інтересів.

Крім того, в Україні відсутній будь-який реєстр актуальних контактних даних громадян, а тому забезпечення такого механізму потребуватиме величезної роботи із збору та систематизації таких даних.

Обов’язковість ЕЦП на документах.

Нововведення є актуальним в першу чергу для бізнесу. Суть в тому, щоб надати можливість бізнес-партнерам самостійно визначати у статуті підприємства перелік реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі, які вимагатимуть документа, скріпленого електронним цифровим підписом повноважної особи. Які саме ці дії та хто ця особа - визначатимуть самі ж бізнес-партнери у статуті підприємства. Десь достатньо буде лише підпису директора, в інших випадках додатково потрібні будуть підписи інших посадових осіб або ж усіх співвласників підприємства.

У такій системі потрібно взагалі усунути людський фактор. В спеціальному розділі реєстру по конкретному підприємству повинна міститися відмітка про обов’язковість ЕЦП при вчиненні тих чи інших реєстраційних дій. Відповідно без документа, скріпленого ЕЦП, система просто заблокує операцію щодо цього підприємства.

Таке нововведення суттєво зможе убезпечити від недобросовісного позбавлення контролю одного бізнес-партнера над підприємством на користь інших партнерів, так і захопленню підприємства «зовнішніми» рейдерами. З іншої сторони, і тут можливими будуть зловживання, проте в сучасних реаліях користі від цього може бути значно більше, ніж шкоди.

Обов’язкова низка дій на нотаріальних бланках.

Практика свідчить, що значна частина рейдерських захоплень бізнесу відбувається шляхом підроблення підписів посадових осіб на документах, на підставі яких в подальшому вносяться зміни в реєстр. Для мінімізації таких випадків можна на законодавчому рівні встановити обов’язковість використання нотаріальних бланків на документах, які передбачають відчуження майна, корпоративних прав, зміну складу власників підприємства.

Це не вирішить проблему на 100%, адже підробити можна і сам бланк. Проте у випадку з нотаріальними бланками, які мають серію та номер, і до того ж, фіксуються в окремому реєстрі бланків, - це зробити дуже непросто. Тому такий захід стане додатковим запобіжником, який захистить бізнес.

Існує думка, що таке нововведення значно підвищить фінансові витрати для бізнесу на проведення операцій та ускладнить процедуру, додавши тим самим незручностей підприємцям. Проте наврядчи застосування нотаріальних бланків суттєво здорожчає і ускладнить процес. Як варіант, застосуання бланків можна зробити опціональним, тобто дозволити власникам бізнесу самим визначати в статуті, чи є необхіним використання бланків для таких документів.

Одночасність нотаріальної та реєстраційної дії. «Хто посвідчує - той реєструє»

Якщо в операціях з нерухомим майном укладення угоди з відчуження майна та реєстрація права власності за новим власником відбувається фактично одночасно (при чому ця система успішно функціонує з 2013 року), то в корпоративному секторі ситуація інша. На сьогоднішній день процедура внесення будь-яких змін в Єдиний державний реєстр передбачає по суті 2 етапи: складення і нотаріальне посвідчення документа та проведення державної реєстрації. При цьому ці дії можуть бути розтягнутими у часі і вчинятися різними суб’єктами. Це власне і є лазівкою для шахрайства, яку часто використовують рейдери.

Тому необхідним є запровадження одночасності цих двох етапів, при якому обидві дії, а саме нотаріальне посвідчення документа і подальшу реєстрацію змін в реєстрі буде робити той самий нотаріус, і в результаті у рейдерів не буде ні часу, ні можливості підробити документ. У нотаріуса ж буде можливість встановити особу, її дієздатність, волевиявлення самого власника та належність йому права власності, що виключить можливість зміни власника на підставі підроблених документів, за винятком випадку, коли нотаріус свідомо сприяє рейдерам.

Повне викорінення рейдерства як явища в українській економіці може зайняти кілька років, проте починати цей процес потрібно не зволікаючи. Мабуть, саме зараз настав час для реформ.