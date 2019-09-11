На месте работают пожарные и полиция.

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в фейсбуке.

"На автодороге возле города Кагарлык произошло ДТП с участием двух автомобилей, которые ехали на встречу друг другу. После столкновения одна машина загорелась. В результате ДТП погибли три человека", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиция и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Детали трагедии выясняются.

Фото: Скриншот видео

Напомним, 10 сентября на выезде из Марьинки в Донецкой области во время пожара, который возник в результате ДТП, сгорели два человека.