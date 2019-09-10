В центре Одессы семеро человек госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествияс участием троллейбуса и маршрутного такси в ночь на 10 сентября.
Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба управления Нацполиции области.
ДТП произошло на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.
"С места происшествия в больницу доставили пятерых человек с ушибами и ссадинами, позже обратились еще два человека", – сообщили правоохранители.
Как уточняют местные СМИ, маршрутка №146 сзади врезалась в троллейбус №9, который двигался в сторону железнодорожного вокзала. Причины аварии устанавливаются.
Напомним, в начале августа из-за сбоя в энергосети в Одессе остановился почти весь общественный транспорт.