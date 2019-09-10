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В центре Одессы семь человек пострадали в ДТП с участием троллейбуса и маршрутки

Причины аварии устанавливаются.

В центре Одессы семь человек пострадали в ДТП с участием троллейбуса и маршрутки
Фото: od.vgorode.ua

В центре Одессы семеро человек госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествияс участием троллейбуса и маршрутного такси в ночь на 10 сентября.

Об этом "Українським Новинам"  сообщила пресс-служба управления Нацполиции области.

ДТП произошло на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.

"С места происшествия в больницу доставили пятерых человек с ушибами и ссадинами, позже обратились еще два человека", – сообщили правоохранители.

Фото: od.vgorode.ua

Как уточняют местные СМИ, маршрутка №146 сзади врезалась в троллейбус №9, который двигался в сторону железнодорожного вокзала. Причины аварии устанавливаются.

Фото: od.vgorode.ua

Напомним, в начале августа из-за сбоя в энергосети в Одессе остановился почти весь общественный транспорт.

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