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В Киеве произошел пожар возле метро "Олимпийская"

Возгорание произошло в гаражах, затем огонь перебросился на трехэтажное здание и стоящие рядом автомобили.

В Киеве произошел пожар возле метро "Олимпийская"
Фото: ГосЧС

В центре Киева на улице Большой Васильковской произошел пожар.

Об этом сообщила в фейсбуке Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Информация о возгорании поступила 10 сентября в 7:46 утра. На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

"По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло в гаражах с распространением на соседнее трехэтажное здание и два рядом припаркованных автомобиля... Пожар удалось локализовать в 08:26 на площади 200 кв. м, а в 08:46 - ликвидировать", - говорится в сообщении.

Фото: ГосЧС

В тушении было задействовано 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава ГосЧС.

Причина возгорания выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 5 сентября в центре Киева сгорел автомобиль невестки экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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