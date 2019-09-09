Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
Fitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФ
Fitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФ
Врач "Феофании" рассказал о состоянии освобожденных украинцев
Врач "Феофании" рассказал о состоянии освобожденных украинцев
Правительство Нидерландов "глубоко сожалеет", что под давлением РФ Украина выдала Цемаха, - МИД
Правительство Нидерландов "глубоко сожалеет", что под давлением РФ Украина выдала Цемаха, - МИД
Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Рябошапка предложил поднять зарплаты прокуроров до судейских

Генпрокурор также хочет повысить зарплату прокурорам, находящимся в конфликтных зонах.

Рябошапка предложил поднять зарплаты прокуроров до судейских
Фото: Макс Левин

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка предложил поднять зарплаты районных прокуроров до зарплат районных судей. Об этом он заявил во время выступления на заседании Комитета ВР по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности, передает "Укринформ".

 «Мы предлагаем повысить оклады для прокуроров. Мы хотели бы, чтобы оклады для прокуроров районных приближались к заработным платам районных судей», - сказал он.

Рябошапка отметил, что районные прокуроры на сегодня получают в среднем 15-16 тысяч гривен. По его мнению, для человека с высшим юридическим образованием, со специальной подготовкой и рисками для жизни - это неадекватный размер заработной платы.

Рябошапка намерен повысить зарплаты прокуроров с 12 до 15 прожиточных минимумов кроме того, урегулировать размер премий. Он также заявил о планах повысить зарплату прокурорам, находящимся в конфликтных зонах.

Генпрокурор объяснил, что постарается поднять зарплаты прокурорам посредством принятия правительственного постановления.

Напомним, Руслан Рябошапка также намерен подать в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с нескольких депутатов до 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

Но заявил, что речь идет не только о делах, о которых говорил предыдущий генпрокурор Юрий Луценко. Не исключено, что за несколько месяцев могут появиться новые кейсы. "Это могут быть новые дела, в том числе касательно депутатов от "Слуги народа", - сказал он.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также