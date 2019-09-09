Рябошапка предложил поднять зарплаты прокуроров до судейских

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка предложил поднять зарплаты районных прокуроров до зарплат районных судей. Об этом он заявил во время выступления на заседании Комитета ВР по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности, передает "Укринформ".

«Мы предлагаем повысить оклады для прокуроров. Мы хотели бы, чтобы оклады для прокуроров районных приближались к заработным платам районных судей», - сказал он.

Рябошапка отметил, что районные прокуроры на сегодня получают в среднем 15-16 тысяч гривен. По его мнению, для человека с высшим юридическим образованием, со специальной подготовкой и рисками для жизни - это неадекватный размер заработной платы.

Рябошапка намерен повысить зарплаты прокуроров с 12 до 15 прожиточных минимумов кроме того, урегулировать размер премий. Он также заявил о планах повысить зарплату прокурорам, находящимся в конфликтных зонах.

Генпрокурор объяснил, что постарается поднять зарплаты прокурорам посредством принятия правительственного постановления.

Напомним, Руслан Рябошапка также намерен подать в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с нескольких депутатов до 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

Но заявил, что речь идет не только о делах, о которых говорил предыдущий генпрокурор Юрий Луценко. Не исключено, что за несколько месяцев могут появиться новые кейсы. "Это могут быть новые дела, в том числе касательно депутатов от "Слуги народа", - сказал он.