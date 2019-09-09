Пограничники проверяют информацию о задержании двух украинцев на админгранице с Крымом

Украинские пограничники проверяют поступившую информацию о задержании на административной границе с аннексированным Россией Крымом двух граждан Украины.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы пытаемся подтвердить данный факт и выяснить личности этих граждан", - отметил он.

При этом Демченко подчеркнул, что ГПСУ не поддерживает связь с оккупантами.

Ранее СМИ со ссылкой на пограничное управление российской ФСБ в аннексированном Крыму сообщили о задержании двух человек, которые якобы "находятся в федеральном розыске". По информации ведомства, один из задержанных - житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через пункт пропуска "Джанкой". Российские пограничники утверждают, что 40-летний украинец "с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупном размере, которое он совершил на территории полуострова".

В ведомстве также сообщили о задержании на пункте пропуска "Армянск" крымчанина, который "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба".

Сообщалось, что мужчин передали российской полиции.

Напомним, в начале сентября пограничники зафиксировали тенденцию уменьшения пассажиропотока с материковой Украины в Крым. Однако, несмотря на это, оккупационные СМИ распространяют фейки о массовом наплыве украинских граждан на территорию полуострова.