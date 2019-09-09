Влияние санкций в отношении РФ на украинскую промышленность и экономику. Пример химпрома и АПК (доклад)

30 августа 2018 г. в Киеве в пресс-центре Международного фонда Блейзера состоялся круглый стол « Влияние санкций в отношении РФ на украинскую промышленность и экономику. Пример химпрома и АПК». Соорганизаторами мероприятия выступили Международный фонд Блейзера и Институт Горшенина.

Основные вопросы для обсуждения

1. Торговля с государством-агрессором: политические и экономические ограничители.

2. Санкции Украины в отношении РФ. Как оценить эффективность и целесообразность?

3. Возможность импортозамещения. Пример рынка минеральных удобрений.

4. Химическая промышленность Украины: как перейти от выживания к развитию?

5. Зависимость украинского АПК от российских минеральных удобрений: миф или реальность?

6. Дорожная карта для украинского химпрома и АПК. Основные аспекты сотрудничества.

7. Защита национальных рынков в современном мире: опыт стран ЕС и других соседей Украины.

Спикеры

Олег Устенко , советник президента Украины, исполнительный директор Международного фонда Блейзера

, советник президента Украины, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Леонид Козаченко , президент Украинской аграрной конфедерации

, президент Украинской аграрной конфедерации Руслан Ильичев , генеральный директор Федерации работодателей Украины

, генеральный директор Федерации работодателей Украины Игорь Гольченко , вице-президент Союза химиков Украины, директор по регуляторной политике Group DF

, вице-президент Союза химиков Украины, директор по регуляторной политике Group DF Сергей Поважнюк, заместитель директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза»

Идея введения санкций против РФ возникла не вчера. Даже в самые хорошие времена взаимоотношения Украины с РФ всегда были омрачены, в том числе, и введением санкций по отношению к нам и нашими по отношению к ним.

Вот что по этому поводу напомнил Олег Устенко, советник президента Украины, исполнительный директор Международного фонда Блейзера: «Если вы вспомните подписание соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ, то ему предшествовало введение летом того же года введение санкций против Украины по трубам малого диаметра, ограничительные меры со стороны РФ по отношению к части наших производителей машиностроительной продукции и по некоторым другим. Даже таким “экзотическим” как столовые приборы».

Эмбарго в отношении российских корпораций дало промежуточный эффект для отечественных производителей удобрений

В 2014 г. ситуация резко изменилась: ограничительные меры, которые были введены для наших машиностроителей со стороны РФ, уже не подкреплялись никакими ограничительными мерами с украинской стороны.

«Решение от 15-го мая (2019 г.), принятое в Украине в отношении введения санкций против части производителей РФ на территории Украины, абсолютно полностью поддерживались Офисом Президента, и состояло в ведении ограничительных мер по ряду торговых позиций. В том числе и по импорту по статье «Химическая продукция», а именно «Удобрения», – констатирует Олег Устенко.

Фото: Макс Требухов Олег Устенко

Введя этим решением эмбарго (с 1 июля) на минеральные удобрения из России, Украина выиграла только сражение, но не войну. Эмбарго действительно работает. Оно позволило, наконец, расправить плечи украинским предприятиям химической промышленности, которые длительное время вынуждены были отступать на украинском же рынке перед засильем российского импорта.

«Представьте себе, что наши предприятия-производители химпрома, лежавшие в руинах на протяжении, как минимум, последних нескольких лет, вдруг начали слабо, но все-таки подымать голову, – делится своими наблюдениями Олег Устенко. – Они начали реально работать. При этом нужно понимать, что химпром – это ещё и огромные вопросы, связанные с занятостью населения. Есть целые регионы, где химические предприятия являются фактически градообразующими. Я уже не говорю о том, что основные игроки нашего рынка удобрений находятся на территориях, близких к зоне проведения военных действий».

Иначе и не могло быть, ведь до введения ограничительных мер российские производители, пользуясь дешевизной сырья (прежде всего газа) откровенно демпинговали на украинском рынке, подрывая экономические основы отечественного химпрома, а также на первом этапе экспансии на украинский рынок пытались завлекать украинских аграриев более низкими ценами.

Миф о невозможности обойтись без удобрений из РФ развенчан

Майское эмбарго, вступившее в силу в июле текущего года, позволило развенчать миф о невозможности обойтись украинскому АПК без российских удобрений. Падение импорта российской продукции не привело ни к дефициту удобрений, ни к скачку цен. Зато позволил запуститься отечественному химическому производству даже на прифронтовой территории (Северодонецкий Азот), и дать людям рабочие места. Аналогично в Днепропетровской области запустились предприятия «ДнепрАзот» и Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ), в Сумах – производитель комплексных удобрений «Сумыхимпром», а также Одесский припортовый завод (ОПЗ), заявивший о возобновлении производства продукции в августе.

Отечественные химзаводы до конца года планируют произвести более 2 млн тонн удобрений, полностью обеспечив потребности аграриев в ходе осенней посевной. Но для уверенного развития отрасли в кратчайшие сроки должна быть принята комплексная стратегия развития отечественного производства удобрений. По словам генерального директора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева: «Проект комплексной стратегии разработан и находится в Министерстве экономики. Мы объединим усилия и будем обращаться к новому министру, будем просить поддержки Офиса Президента, чтобы создать рабочую группу, проработать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные механизмы и быстро применить инструменты. Эффект и влияние на экономику может быть быстрым».

Фото: Макс Требухов Руслан Ильичев

Отсутствие собственной стратегии развития может привести к невольному участию в реализации стратегии, разработанной в РФ. Об этом предупреждает Игорь Гольченко, вице-президент Союза химиков Украины: «РФ как государственную стратегию развития своей химической отрасли видит в следующем: «Хватит торговать сырьем (газом), мы будем торговать конечным продуктом, у которого большая добавленная стоимость, и создавать рабочие места внутри страны. К 2020 г. РФ запланировала увеличить свой экспортный потенциал по удобрениям на 300%, и украинский рынок для них является приоритетным».

Фото: Макс Требухов Игорь Гольченко

Санкции, введенные Украиной в мае 2019 года, значительно нарушают эти планы РФ.

Межотраслевой компромисс

Но химики – не единственный игрок рынка удобрений.

«С одной стороны химики – кроме всего прочего – имеют и свои собственные узкоотраслевые интересы, которые, в том числе, соприкасаются с общегосударственными. Но стоит не забывать и о другой стороне - украинских аграриях, у которых – свои собственные интересы. И все эти интересы разделены в кратко-, средне- и в долгосрочной перспективе» – заметил Олег Устенко. И решение проблемы российского импорта лежит в плоскости компромисса этих интересов».

Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации уверен, что компромисс может быть достигнут при условии, что вопрос будет решаться на общегосударственном уровне: «Нам нужно увеличить применение минеральных удобрений на две трети… Где их можно взять? У самих себя… У нас огромное количество предприятий, но для того, чтобы они эффективно работали, должна быть соответствующая государственная политика».

Фото: Макс Требухов Леонид Козаченко

Аграрии, чтобы достичь максимального производства зерновых (научно обоснованный предел для Украины – 120 млн тонн зерновых, за счет которых можно прокормить 300 млн человек), будут покупать все больше удобрений. Естественно, за свой труд они хотят получить максимальную выгоду. И, конечно, заинтересованы в как можно большей цене произведенной продукции с минимальными издержками, в том числе за счет низкой стоимости минеральных удобрений. Именно поэтому их в свое время так манила возможность покупать удобрения подешевле, даже у агрессора. Почему в этом кроется высокий риск для АПК и государства (львиную долю валютных поступлений в страну дает АПК) и к чему такая практика в конечном итоге может привести, похоже, они уже осознали.

Вот что по этому поводу думает Сергей Поважнюк, заместитель директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза»: «Российские производители разработали тактику – через низкие цены они захватывают рынок, вытесняя украинских конкурентов. Как только этого удалось достичь, они существенно поднимают цены».

Фото: Макс Требухов Сергей Поважнюк

И это не теория. Когда в феврале 2017 г. украинские производители из-за давления российского импорта вынуждено остановили производство, цены на азотные удобрения в марте и апреле резко подскочили. (См. диаграмму 1)

Этот скачек цен, согласно анализу, негативно отразился на урожае зерновых и подсолнечника в 2017 г. (см. диаграмму 2).

«Почему минус 4 млн тонн зерна и минус 1,5 млн тонн подсолнечника? Потому что российскими производителями был искусственно создан дефицит минеральных удобрений в посевной период. И они все это монетизировали в повышение цен. Подобную тактику мы проходили по газу. Помним, как газ со 100-долларовой скидкой для Украины был на 100 долл. дороже, чем в Западной Европе. Это классическая политика российских производителей», – считает Сергей Поважнюк.

Его обобщающая позиция: «Без национального производства удобрений невозможно обеспечить стабильное покрытие внутреннего спроса. Не существует ни одной страны мира, которой это удалось, но у нас есть все шансы нарастить свое производство. Спрос на удобрения – это около 2 млрд долл. Если не имеем своих, то отдадим деньги на закупку за рубежом, а это эквивалент 15 млн тонн зерна. При отсутствии собственных поставок – это будут поставки из России, а это экономические и политические риски».

Защита рынка остается актуальной

Эмбарго действует всего два месяца, а российские поставщики в предыдущие годы уже перестроили свою логистику. Чтобы обойти введенные ранее антидемпинговые пошлины и новые ограничения на ввоз, российские корпорации начали завозить свою продукцию через третьи страны (Грузия, Литва, Турция, Румыния, Беларусь, Болгария), которые не обладают для такого экспорта в Украину ни производственными мощностями, ни дешевым сырьем. По информации Игоря Гольченко в последнее время наблюдается активность в экспорте удобрений также из Сербии и Польши: «После падения в 2018 г. импорта азотных удобрений из РФ в I полугодии 2019 г. наблюдался резкий рост импорта удобрений в Украину из нетипичных стран».

В такой непростой ситуации эмбарго приходится рассматривать не как окончательную экономическую победу, а как очередной шаг по защите своих рынков от недобросовестного российского импорта. Подспорьем в такой защите может стать опыт стран ЕС и других цивилизованных стран. Неслучайно 21 августа Межведомственная комиссия по международной торговле рассмотрела вопрос защиты украинских товаропроизводителей от недобросовестного импорта и приняла решение начать специальное расследование по отношению импорта в Украину азотных и сложных удобрений вне зависимости от страны их происхождения. Пока речь идет только о расследовании, выводы которого, вероятнее всего, поступят уже в начале следующего года.

***

Участники круглого стола согласились, что происходящее на рынке минеральных удобрений можно рассматривать как яркий пример внешнего недобросовестного экономического воздействия, и с необходимостью адекватных методов борьбы с таким воздействием.

Впоследствии наработки, эффективность которых будет подтверждена практикой, можно и нужно будет спроецировать и использовать для наведения порядка на других рынках, влияние на которые пока не так сильно заметно.