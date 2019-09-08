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Запасы газа в подземных хранилищах превысили семилетний максимум

"Нафтогаз" продолжает накачивать по 78 млн куб м газа в сутки.

Запасы газа в подземных хранилищах превысили семилетний максимум
Фото: oilcapital.ru

Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили семилетний максимум.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в фейсбуке.

"Сейчас в "подземках" уже более 18,7 млрд куб м газа. Это максимальный уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет2, - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что продолжают накачивать по 78 млн куб м газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" планирует к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января.

Для сравнения: в 2018 году отопительный сезон был начат с запасами 17,193 млрд кубометров, в 2017 - почти 17 млрд кубометров, в 2016 - всего 14,7 млрд кубометров.

С 5 апреля Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ и начала его закачку. Запасы газа на эту дату составляли 8,745 млрд куб. м.

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