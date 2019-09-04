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​Вице-президент Еврокомиссии обсудил с Оржелем подготовку к трехсторонним газовым переговорам

Стороны также обсудили анбандлинг "Нафтогаза Украины".

​Вице-президент Еврокомиссии обсудил с Оржелем подготовку к трехсторонним газовым переговорам
Марош Шефчович
Фото: EPA/UPG

Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович обсудил с министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" и трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом по вопросу транзита газа через Украину в страны ЕС.

Об этом Шефчович сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Провел продуктивную дискуссию с новым министром энергетики Украины Алексеем Оржелем. Хорошо иметь партнера с таким отличным послужным списком в области энергетики и энергосбережения, учитывая предстоящие задачи, в том числе анбандлинг "Нафтогаза" и трехсторонние переговоры", - написал он.

Других подробностей Шефчович не сообщил.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что трехсторонние переговоры о транзите российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему состоятся 16 сентября. Известно, что переговоры пройдут в Брюсселе, но российская сторона до сих пор не сообщила, кто будет ее представлять.

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