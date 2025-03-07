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Трамп збирається відвідати Саудівську Аравію за 1 трильйон доларів

Це може стати порушенням традиції для американських президентів.

Трамп збирається відвідати Саудівську Аравію за 1 трильйон доларів
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що країною його першого закордонного візиту на посаді глави держави може стати Саудівська Аравія - і ухилився від питання, чи пов'язано це з можливою зустріччю із російським диктатором Путіним.

Як пише "Українська правда", республіканець поставив "умову" щодо своєї поїздки: він хоче, щоб внаслідок неї Саудівська Аравія придбала у Сполучених Штатів військове обладнання та інші товари на суму 1 трильйон доларів упродовж 4 років. Мовляв, під час попередньої своєї каденції він підписав з королівством угоду на 450 мільярдів - а з того часу "вони стали багатшими, а ми постарішали". 

Трамп запевняє, що в Ер-Ріяді вже встигли погодитися на таку колосальну витрату, тому господар Білого дому готується до подорожі. При цьому він визнає, що порушить таким чином традицію, відповідно до якої перший свій візит президент США зазвичай здійнює до Великої Британії. Але фінансова вигода виявилася надто переконливим чинником.

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