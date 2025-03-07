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​Трамп знову заявив, що не збирається захищати членів НАТО, які не витрачають 2% на оборону

Потенційно загроза стосується десяти членів Альянсу.

​Трамп знову заявив, що не збирається захищати членів НАТО, які не витрачають 2% на оборону
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що не захищатиме тих членів НАТО, як не витрачають на оборону хоча б 2% свого ВВП, як це передбачено цільовими показниками Альянсу. 

Про це він заявив у Білому домі, відповідаючи на запитання журналіста, повідомляє Politico.

“Я думаю, це здоровий глузд, якщо вони не платять, я не збираюся їх захищати. Ні, я не буду їх захищати”, - заявив Дональд Трамп. 

Дональд Трамп вимагав від європейських членів НАТО збільшити витрати на оборону ще у першу свою президентську каденцію. 

Під час виборчої кампанії минулого року він навіть заявив, що “заохочуватиме” Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов'язання. 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнав, що президент США Дональд Трамп має рацію, вимагаючи від європейських союзників витрачати більше на оборону.

Станом на 2024-й рік витрати членів НАТО на оборону склали: 

Країна

% витрат на оборону від ВВП 

витрати на оборону в млрд доларів США

ВВП в млрд доларів США

Польща

4.12%

34,975

848.86

Естонія

3.43%

1,437

41.89

США

3.37%

967,707

28,719.94

Латвія

3.15%

1,421

45.15

Греція

3.08%

7,684

249.81

Литва

2.85%

2,300

80.72

Фінляндія

2.41%

7,308

302.72

Данія

2.37%

9,940

418.58

Велика Британія

2.33%

82,107

3,520.50

Румунія

2.25%

8,644

383.92

Північна Македонія

2.22%

353,000

15.87

Норвегія

2.2%

10,606

482.58

Болгарія

2.18%

2,325

106.72

Швеція

2.14%

13,428

626.54

Німеччина

2.12%

97,686

4,610.04

Угорщина

2.11%

4,889

231.61

Чехія

2.1%

6,834

326.13

Туреччина

2.09%

22,776

1,090.29

Франція

2.06%

64,271

3,120.35

Албанія

2.03%

516,000

25.43

Чорногорія

2.02%

162,000

8.02

Словаччина

1.99%

2,841

142.81

Нідерланди

1.85%

21,460

1,162.88

Хорватія

1.81%

1,624

89.90

Португалія

1.55%

4,627

298.98

Італія

1.49%

34,462

2,311.17

Канада

1.37%

30,495

2,233.83

Бельгія

1.3%

8,519

655.74

Люксембург

1.29%

785,000

60.69

Словенія

1.29%

949,000

73.52

Іспанія

1.28%

21,269

1,658.36
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