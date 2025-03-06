Трамп відтмермінував мита для Мексики. Міністр торгівлі США заявив, що таке зроблять і для Канади

Президент США Дональд Трамп провів переговори з мексиканською колегою Клаудією Шейнбаум і тоді повідомив, що призупиняє введення мит проти Мексики до 2 квітня.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Після розмови з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум я погодився, що Мексика не буде зобов'язана платити мита на будь-що, що підпадає під Угоду USMCA. Ця Угода діє до 2 квітня. Я зробив це як компроміс і з поваги до президента Шейнбаум. Наші стосунки були дуже хорошими, і ми старанно працюємо разом на кордоні як з точки зору припинення в'їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів, так і з точки зору припинення фентанілу», - написав американський президент.
Про мита проти Канади Трамп не згадав, але знову розкритикував тамтешнього главу уряду Джастіна Трюдо. В іншому дописі президент Штатів зазначив, що Трюдо «використовує проблему мит, яку він багато в чому створив, щоб знову балотуватися на посаду прем'єр-міністра».
Однак напередодні міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що адміністрація Трампа розглядає можливість домовитись і з Канадою, і Мексикою, щоб скасувати деякі тарифи, писав Fox Вusiness.
Міністр сказав, що американський президент спробує зійтися з Канадою і Мексикою «посередині» щодо тарифів, приділяючи увагу Угоді про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою (USMCA). Цю угоду розробили з метою створення більш справедливої торгівлі між країнами.
- Напередодні стало відомо, що Трамп відстрочив на місяць запровадження мита на автомобілі з Канади та Мексики. Це рішення було ухвалене після телефонної розмови з керівниками “великої трійки” американських автоконцернів — General Motors, Ford і Stellantis.
- У вівторок США запровадили 25-відсоткові мита на весь імпорт з Мексики та Канади, а також додаткові 10% мита на імпорт з Китаю.
- У відповідь Китай оголосив про запровадження додаткового мита на ряд сільськогосподарських імпортів із США.
- Канада, у свою чергу, теж запровадила підвищені тарифи на американські товари. Зокрема, йдеться про 25% мита на товари США на суму $30 млрд на першій фазі та на суму $125 млрд на другій фазі, через 21 день.
- Мексика пригрозила підвищенням тарифів у відповідь, але не стала їх вводити негайно, а пообіцяла зачекати до 9 березня, якщо Трамп не вдступить від своєї ідеї.