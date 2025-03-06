Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
ГоловнаСвіт

Трамп відтмермінував мита для Мексики. Міністр торгівлі США заявив, що таке зроблять і для Канади

Американський президент розкритикував главу канадського уряду Джастіна Трюдо.

Трамп відтмермінував мита для Мексики. Міністр торгівлі США заявив, що таке зроблять і для Канади
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп провів переговори з мексиканською колегою Клаудією Шейнбаум і тоді повідомив, що призупиняє введення мит проти Мексики до 2 квітня.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Після розмови з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум я погодився, що Мексика не буде зобов'язана платити мита на будь-що, що підпадає під Угоду USMCA. Ця Угода діє до 2 квітня. Я зробив це як компроміс і з поваги до президента Шейнбаум. Наші стосунки були дуже хорошими, і ми старанно працюємо разом на кордоні як з точки зору припинення в'їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів, так і з точки зору припинення фентанілу», - написав американський президент.

Про мита проти Канади Трамп не згадав, але знову розкритикував тамтешнього главу уряду Джастіна Трюдо. В іншому дописі президент Штатів зазначив, що Трюдо «використовує проблему мит, яку він багато в чому створив, щоб знову балотуватися на посаду прем'єр-міністра». 

Однак напередодні міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що адміністрація Трампа розглядає можливість домовитись і з Канадою, і Мексикою, щоб скасувати деякі тарифи, писав Fox Вusiness.

Міністр сказав, що американський президент спробує зійтися з Канадою і Мексикою «посередині» щодо тарифів, приділяючи увагу Угоді про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою (USMCA). Цю угоду розробили з метою створення більш справедливої торгівлі між країнами.

  • Напередодні стало відомо, що Трамп відстрочив на місяць запровадження мита на автомобілі з Канади та Мексики. Це рішення було ухвалене після телефонної розмови з керівниками “великої трійки” американських автоконцернів — General Motors, Ford і Stellantis.
  • У вівторок США запровадили 25-відсоткові мита на весь імпорт з Мексики та Канади, а також додаткові 10% мита на імпорт з Китаю.
  • У відповідь Китай оголосив про запровадження додаткового мита на ряд сільськогосподарських імпортів із США. 
  • Канада, у свою чергу, теж запровадила підвищені тарифи на американські товари. Зокрема, йдеться про 25% мита на товари США на суму $30 млрд на першій фазі та на суму $125 млрд на другій фазі, через 21 день. 
  • Мексика пригрозила підвищенням тарифів у відповідь, але не стала їх вводити негайно, а пообіцяла зачекати до 9 березня, якщо Трамп не вдступить від своєї ідеї.
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies