Трамп відтмермінував мита для Мексики. Міністр торгівлі США заявив, що таке зроблять і для Канади

Президент США Дональд Трамп провів переговори з мексиканською колегою Клаудією Шейнбаум і тоді повідомив, що призупиняє введення мит проти Мексики до 2 квітня.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Після розмови з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум я погодився, що Мексика не буде зобов'язана платити мита на будь-що, що підпадає під Угоду USMCA. Ця Угода діє до 2 квітня. Я зробив це як компроміс і з поваги до президента Шейнбаум. Наші стосунки були дуже хорошими, і ми старанно працюємо разом на кордоні як з точки зору припинення в'їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів, так і з точки зору припинення фентанілу», - написав американський президент.

Про мита проти Канади Трамп не згадав, але знову розкритикував тамтешнього главу уряду Джастіна Трюдо. В іншому дописі президент Штатів зазначив, що Трюдо «використовує проблему мит, яку він багато в чому створив, щоб знову балотуватися на посаду прем'єр-міністра».

Однак напередодні міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що адміністрація Трампа розглядає можливість домовитись і з Канадою, і Мексикою, щоб скасувати деякі тарифи, писав Fox Вusiness.

Міністр сказав, що американський президент спробує зійтися з Канадою і Мексикою «посередині» щодо тарифів, приділяючи увагу Угоді про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою (USMCA). Цю угоду розробили з метою створення більш справедливої торгівлі між країнами.