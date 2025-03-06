Суд у Бухаресті залишив у силі запобіжні заходи для Джорджеску у справі про антисемізм

Ультраправого політика зобов’язали не залишати країну, не носити вогнепальної зброї та не публікувати ксенофобний або антисемітський контент у соціальних мережах.

Румунський суд залишив у силі запобіжні заходи щодо ультраправого Келіна Джорджеску у межах кримінального розслідування проти політика за обвинуваченнями, які включають пропаганду антисемітизму.

Про це пише Reuters.

У лютому прокуратура офіційно відкрила справу за шістьма пунктами, включно зі членством у фашистській організації та сприянням військовим злочинцям, а також повідомлення неправдивої інформації про фінансування кампанії. Джорджеску заперечує усі правопорушення.

Окружний суд Бухареста відхилив його скаргу на запобіжні заходи як “необґрунтовану”.

Розслідування розпочалися після того, як вищий суд Румунії скасував президентські вибори в грудні на тлі звинувачень у втручанні Росії. Джорджеску зобов’язали не залишати країну, не носити вогнепальної зброї та не публікувати ксенофобний або антисемітський контент у соціальних мережах.