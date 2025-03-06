Суд у Бухаресті залишив у силі запобіжні заходи для Джорджеску у справі про антисемізм

Румунський суд залишив у силі запобіжні заходи щодо ультраправого Келіна Джорджеску у межах кримінального розслідування проти політика за обвинуваченнями, які включають пропаганду антисемітизму.
Про це пише Reuters.
У лютому прокуратура офіційно відкрила справу за шістьма пунктами, включно зі членством у фашистській організації та сприянням військовим злочинцям, а також повідомлення неправдивої інформації про фінансування кампанії. Джорджеску заперечує усі правопорушення.
Окружний суд Бухареста відхилив його скаргу на запобіжні заходи як “необґрунтовану”.
Розслідування розпочалися після того, як вищий суд Румунії скасував президентські вибори в грудні на тлі звинувачень у втручанні Росії. Джорджеску зобов’язали не залишати країну, не носити вогнепальної зброї та не публікувати ксенофобний або антисемітський контент у соціальних мережах.
- Сьогодні також Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовився розглядати скаргу Джорджеску на рішення Конституційного суду Румунії про відміну результатів першого туру президентських виборів, в якому він переміг. Джорджеску вимагав, щоб ЄСПЛ зобов'язав румунську владу провести другий тур голосування відповідно до результатів першого туру. Однак суд визнав його запит необґрунтованим.
- 24 листопада 2024 у Румунії відбувся перший тур виборів президента.
- Із 13 кандидатів більшість голосів отримав ультраправий політик Келін Джорджеску, який балотувався як незалежний кандидат. Друге місце посіла лідерка проєвропейської ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" Олена Ласконі.
- На початку грудня Конституційний суд Румунії скасував підсумки першого туру президентських виборів через заяви спецслужб про "гібридну атаку" Росії.
- 28 грудня стало відомо, що правляча коаліція Румунії призначила дату повторних президентських виборів. Перший тур відбудеться 23 березня, а другий – 6 квітня.
- 17 січня Вищий касаційний суд Румунії відхилив апеляцію Джорджеску у справі про відміну президентських виборів.
- У січні ЄСПЛ вже відхиляв схоже клопотання.