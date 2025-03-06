У Румунії затримали шістьох пов'язаних із РФ осіб, їх підозрюють у держзраді

У Румунії за підозрою у державній зраді затримали шістьох осіб, які були пов'язані із Росією. У справі фігурує 101-річний генерал у відставці Раду Теодору.

Про це повідомило румунське відділення Радіо Свобода та Digi24.

Румунські прокурори кажуть, що група мала на меті підірвати суверенітет і незалежність країни шляхом політичної дестабілізації та впливу на обороноздатність.

П'ятеро осіб створили цю злочинну мережу у 2023 році, а у 2024 до групи приєднався ще один. Усі учасники здійснювали "постійні, свідомі, публічні чи конспіративні дії", щоб досягнути своєї мети.

"Відповідачі вжили заходів для проведення переговорів із зовнішніми військово-політичними факторами щодо виходу Румунії з військового альянсу, учасником якого вона є, усунення чинного конституційного ладу, розпуску політичних партій, створення нового уряду, сформованого членами організації, які обіймуть міністерські посади, усунення всіх службовців з державних установ, прийняття нової конституції, зміни назви, прапора та гімну країни", – повідомили румунські правоохоронці.

Як зазначили в Управлінні з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT), учасники злочинної групи неодноразово контактували з агентами іноземної держави, які перебувають як на території Румунії, так і на території Російської Федерації.

Протягом січня двоє підсудних їздили до Москви, де вони контактували з людьми, які бажають підтримати держпереворот в Румунії.

Це організоване злочинне угруповання було сформоване під прикриттям "легальної" організації та розвивалося в стилі структури військового типу, "обличчям" якого був генерал-майор у відставці.

Джерела видання повідомили, що йдеться про організацію Opus Nostrum, в рамках якої також діє так званий командний штаб Влада Цепеша.