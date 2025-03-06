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У Південній Кореї під час військових навчань cнаряд впав на житловий квартал

Постраждали восьмеро людей.

У Південній Кореї під час військових навчань cнаряд впав на житловий квартал
Військові навчання у Пончеоні
Фото: EPA/UPG

Під час навчання військ Південної Кореї у місті Пончеон бойовий снаряд впав на житловий квартал, внаслідок чого сталися руйнування та постраждали цивільні.

Як пише Reuters, восьмеро людей зазнали ушкоджень, з них четверо отримали серйозні травми.

Пончеон розташований за 40 кілометрів від Сеула поблизу мілітаризованої лінії на кордоні з КНДР. Ймовірно, боєприпас було випущено в ході спільних стрільб, які цими днями проводять південнокорейська та американська армії. 

За характером пошкоджень припускають, що снаряд впав з літака-винищувача, проте офіційних коментарів наразі не недходило. 

Наступного тижня мають розпочатися повноцінні масштабні спільні навчання військ Республіки Корея та США, які проводяться щорічно. 

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