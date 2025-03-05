Прем’єр-міністр Японії Ішіба: Японія сама вирішує свій оборонний бюджет

Перед тим кандидат на посаду у Пентагоні Елбрідж Колбі закликав Японію збільшити витрати на оборону.

Прем’єр-міністр Японії Сігеру Ішіба зазначив, що інші країни не будуть вирішувати розмір оборонного бюджету Японії.

Про це повідомляє The Japan Times.

"Японія сама вирішує свій оборонний бюджет. Він не повинен прийматися на основі того, що кажуть інші країни", - сказав Ішіба на засіданні парламентського комітету.

В свою чергу, головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі наголосив, що вирішальним є не кількість грошей чи відсоток ВВП, а зміст оборонних можливостей. Наразі Японія прагне витрачати 2% ВВП на оборону до 2027 фінансового року.

Перед тим кандидат Дональда Трампа на посаду головного політичного чиновника Пентагону Елбрідж Колбі зазначив, що Японія і Тайвань повинні різко збільшити витрати на оборону, щоб стримати війну з Китаєм.

“Японія повинна витрачати принаймні 3% ВВП на оборону якомога швидше”, — сказав Колбі, і додав, що Токіо необхідно прискорити модернізацію своїх військових, щоб зосередитися на обороні своєї території та колективній обороні в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Стосовно Тайваню Колбі висловився ще різкіше. Він заявив, що цього року Тайвань повинен збільшити свій оборонний бюджет більш ніж у чотири рази з 2,45% ВВП.

“Вони повинні бути більше 10% або, принаймні, щось у цьому плані, дійсно зосереджені на своєму захисті”, - сказав Колбі.

Він також заявив, що хоча “падіння Тайваню було б катастрофою для американських інтересів”, статус острова не був “екзистенціальним інтересом” для США.

Минулого місяця президент Тайваню Лай Чін-те пообіцяв збільшити оборонний бюджет до 3% ВВП у найближчому майбутньому.