Тайвань вивчає український досвід реагування на надзвичайні ситуації

Зокрема вивчають, як приватні компанії допомогли створити стійкість влади та суспільства під час війни.

На тлі тиску зі сторони Китаю Тайвань вивчає український досвід у реагуванні на надзвичайні ситуації.

Як пише Reuters, Тайвань вчиться у компаній в Україні, які продовжують працювати під час боротьби країни з Росією, оскільки острів прискорює планування на випадок надзвичайних ситуацій на тлі посилення китайських загроз.

Про це виданню розповів високопоставлений чиновник Тайваню.

"Ми сподіваємося дізнатися з досвіду України з перших вуст – як приватні компанії допомогли створити стійкість її уряду та суспільства під час війни", – сказав високопоставлений співробітник служби безпеки Тайваню і згадав такі компанії як Uber і Microsoft, які продовжували надавати важливі послуги в Україні.

Серед ідей, на які Тайвань черпає натхнення в Україні, можна відзначити включення супермаркетів у державну мережу поставок і використання служб таксі для невідкладних медичних випадків, таких як донорство крові, коли система охорони здоров’я перевантажена.

Посадовець сказав, що уряд працює над тим, щоб зв’язати компанії в Тайвані з їхніми колегами в Україні, щоб допомогти тайванцям швидко покращити планування на випадок надзвичайних ситуацій.

Наразі Тайвань оновлює свої системи оповіщення та укриттів, враховуючи уроки країн Північної Європи та Балтії. Цього тижня в Тайбеї відбувся закритий семінар з підготовки, темами якого були накопичення запасів і навчання із цивільної оборони. У ньому взяли участь представники служби безпеки Тайваню та високопоставлені дипломати з таких країн, як США, Японія та Австралія.

Енді Гундер, який очолює Американську торгову палату в Україні та був доповідачем на семінарі, сказав журналістам, що уряд Тайваню повинен створити резервні онлайн-системи, згадавши російські кібератаки, які були спрямовані на паралізування інфраструктури України перед першими ракетними обстрілами.