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У Флориді відкрили кримінальне провадження проти братів Тейтів

Активні прихильники Трампа можуть потрапити за ґрати в улюбленому штаті республіканця.

У Флориді відкрили кримінальне провадження проти братів Тейтів
Брати Тейти після прибуття у Флориду
Фото: EPA/UPG

Генеральний прокурор штату Флорида Джеймс Утмаєр заявив про відкриття кримінальної справи проти братів Ендрю та Трістана Тейтів, яких звинувачують у вимаганні, торгівлі людьми та злочинах сексуального характеру.

Як пише The Guardian, відомих блогерів, які пропагують "мізогіністичний спосіб життя", не врятувала від переслідування навіть активна позиція на підтримку президента США Дональда Трампа та перебування у штаті, який по суті є резиденцією господаря Білого дому. 

В оточенні Трампа чимало людей, які виступали проти звинувачень, що лунали на адресу Тейтів у Європі. Братів публічно підтримав син президента Дональд Трамп-молодший, який назвав їхнє взяття під варту у Румунії "абсолютним божевіллям". 

Також високої думки про блогерів Ілон Маск, який написав у мережі X "непогана ідея" у відповідь на бажання Ендрю Тейта балотуватися на посаду прем'єр-міністра Британії. А юрист братів Пол Інграссія отримав від Білого дому посаду у Департаменті юстиції.  

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