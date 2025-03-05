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Міністр фінансів США заперечив підписання угоди про копалини в найближчі години

Інформація про поспіх перед виступом Трампа у Конгресі, схоже, виявилася неправдою.

Міністр фінансів США заперечив підписання угоди про копалини в найближчі години
Прапор США перевернуто на знак протесту проти політики Трампа - мітинг біля Капітолію
Фото: EPA/UPG

За інформацією видання Telegraph, поширена у ЗМІ інформація щодо можливого підписання угоди про рідкісноземельні мінерали між Україною та США перед виступом Дональда Трампа у Конгресі не відповідає дійсності.

Плани щодо поспішного скріплення домовленостей заперечив журналістам міністр фінансів США Скотт Бессент. Він запевнив, що Трамп "нічого не підписуватиме", а інсайдери у Білому домі підтвердили, що жодного руху в напрямку угоди після скандалу в Овальному кабінеті у п'ятницю не відбувалося.

Джерела інших американських видань також запевняють, що республіканець після заяви Президента України Володимира Зеленського про готовність підписати угоду обрав тактику вичікування, щоб домогтися "більшої та кращої" версії документа.

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