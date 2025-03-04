Наприкінці січня також була зупинка військової допомоги, але тоді все вдалося швидко відновити.

Президент України доручив міністру оборони України, керівникам розвідок та дипломатам зв’язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію щодо допомоги від США.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Люди не повинні здогадуватись. Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. А надто, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни”, - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був прецедент зупинки допомоги, гуманітарної та енергетичної. Наприкінці січня також була зупинка військової допомоги, але тоді все вдалося швидко відновити.

“Ми бачили ризики. Тому наші служби – і військові, і спеціальні служби – встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 22-й рік. Зараз наша стійкість вища. Ми маємо засоби захисту. Але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни”, - запевнив президент, і наголосив, що Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась і надається, і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі.

Володимир Зеленський повідомив, що є дуже важливі новини від Єврокомісії щодо суттєвих коштів на захист Європи, і для України це передусім додаткова ППО.

“Нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичної відмови від наших територій, а також – суттєвої політичної деформації України з послабленням української Конституції. І скажу, що насправді, поки ми всі в Україні будемо стояти разом і міцно, поки ми тут, ні в кого це не вийде – мир буде достойним”, - підсумував голова держави.

Зупинка американської допомоги Україні