У Києві замінять скло на "мосту Кличка", яке пошкодили вандали, - КМДА

На пішохідно-велосипедному мосту між Володимирською гіркою та Аркою свободи українського народу, відомому як "міст Кличка, пошкоджено одне зі скляних покриттів.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Зазначається, що скло умисно пошкодили вандали, і це зафіксовано камерами відеоспостереження.

Пошкодження виявили ще 6 грудня 2024 року, після чого була написана заява в поліцію. Ситуація на контролі комунального підприємства "Київавтошляхміст" - підприємство вже замовило скло та очікує на сприятливі погодні умови для проведення заміни.

Заміна скла вимагає середньодобової температури не нижче +10°C протягом тривалого періоду. До цього часу пошкоджена ділянка буде огородженою та перебуватиме під наглядом фахівців.

Фото: kyivcity.gov.ua