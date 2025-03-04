У Києві замінять скло на "мосту Кличка", яке пошкодили вандали, - КМДА

На пішохідно-велосипедному мосту між Володимирською гіркою та Аркою свободи українського народу, відомому як "міст Кличка, пошкоджено одне зі скляних покриттів.
Про це повідомляє Офіційний портал Києва.
Зазначається, що скло умисно пошкодили вандали, і це зафіксовано камерами відеоспостереження.
Пошкодження виявили ще 6 грудня 2024 року, після чого була написана заява в поліцію. Ситуація на контролі комунального підприємства "Київавтошляхміст" - підприємство вже замовило скло та очікує на сприятливі погодні умови для проведення заміни.
Заміна скла вимагає середньодобової температури не нижче +10°C протягом тривалого періоду. До цього часу пошкоджена ділянка буде огородженою та перебуватиме під наглядом фахівців.
- Міст між Хрещатим парком і Володимирською гіркою відкрили в травні 2019 року. Довжина споруди становила 210 метрів, ширина - 6 метрів зі збільшенням до 14 метрів у зонах оглядових майданчиків. Мостовий перехід виконано з бетону, заліза і скла.
- Наступного дня після відкриття два скляні вікна на мосту вкрилися тріщинами і їх довелося терміново міняти. В процесі робіт тріснуло ще одне скло, що стало підставою для гострої критики і жартів над Кличком і мостом.
- Однак у КМДА заявили: згідно з результатами обстеження і випробування, технічний стан пішохідно-велосипедного моста справний і відповідає чинним нормативам за навантаженням для пішохідних мостів.
- 10 жовтня 2022 року під час ракетної атаки Росії на Київ вибуховою хвилею міст було пошкоджено. Однак він вистояв. Міст було пошкоджено. У грудні 2022 року його відремонтували і відкрили для пішоходів.