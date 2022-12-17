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У Києві відкрили пошкоджений росіянами "міст Кличка"

Замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів.

У Києві відкрили пошкоджений росіянами "міст Кличка"
Фото: Віталій Кличко

У Києві відкрили пішохідно-велосипедний "міст Кличка", який було пошкоджено російським ракетним обстрілом 10 жовтня.

Про це повідомив у Телеграм мер Києва Віталій Кличко.

"Від сьогодні можна знову гуляти нашим пішохідно-велосипедним мостом.  Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення. Замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів. А також - 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 - пошкоджені внаслідок ракетної атаки 10 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Також відновили й перила та троси, натягнуті вздовж мосту. Окрім того, працівники «Київавтошляхмосту» ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту. 

Фото: Віталій Кличко

Нагадаємо, що 10 жовтня під час ракетної атаки Росії на Київ вибуховою хвилею міст було пошкоджено. Однак він вистояв. 

11 жовтня на пішохідно-велосипедному мосту в Києві фахівці демонтували пошкоджені вибухом російської ракети елементи скла, а  спеціалісти "Київміськсвітла" обстежили стан підсвітки перил.

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