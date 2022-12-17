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Росіяни обстріляли Херсон, є жертви

Під обстріли потрапив Корабельний район.

Росіяни обстріляли Херсон, є жертви
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники зранку 17 грудня обстріляли Корабельний район Херсона.

Як повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, є жертви.

"36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу", - розповів Янушевич.

За словами керівника ОВА, рашисти накрили місто вогнем з РСЗВ та артилерії.

Нагадаємо, від ворожих обстрілів 15 грудня постраждали 9 жителів Херсонської області.  Того дня загинула волонтерка та членкиня загону швидкого реагування міжнародної організації. 

Зранку 17 грудня рашисти вдарили ракетами типу "Онікс" по Одещині. Ворожі цілі збила українська ППО.

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